كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 07:00 مساءً - بدء فعاليات للتمرين المشترك بين القوات عُمانية والأمريكية فى محافظة ظفار

نفذ الجيش السلطاني العُماني ممثلا في عناصر من لواء المشاة (11) وبمشاركة مدفعية سلطان عُمان، ومظلات سلطان عُمان، وهندسة قوات السلطان المسلحة، وبإسناد من سلاح الجو السلطاني العُماني البيان العملي للتمرين المشترك العماني الأمريكي (وادي النار) بمشاركة وحدات من المشاة الأمريكية.

ذكرت وكالة الأنباء العُمانية أنه جرت فعاليات البيان العملي للتمرين المشترك بميادين ربكوت في محافظة ظفار بحضور العميد الركن عبدالعزيز بن عبدالله المنذري قائد لواء المشاه (11) بالجيش السلطاني العماني، واللواء بن كرول قائد فرقة المشاة(34) الأمريكية، حيث نفذت فيه القوات المشاركة من الجانبين الخطط المرسومة له، وبما يحقق الأهداف التدريبية المتوخاة من فعاليات التمرين، والتي أظهر خلالها المشاركون مستوى عاليا في الأداء والروح المعنوية، وعكست مجريات أحداث التمرين ما يتميز به منتسبو الجيش السلطاني العماني من الكفاءة والقدرات الدالة على مستوى التدريب والتأهيل العالي، والقدرة على الانسجام في تنفيذ المهام المشتركة.

حضر المناسبة عدد من كبار ضباط قوات السلطان المسلحة، وشرطة عمان السلطانية، والأجهزة الأمنية الأخرى، وعدد من كبار الضباط بالقوات الأمريكية.