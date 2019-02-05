كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 07:00 مساءً - مشعل السلمى يرأس مؤتمر القيادات رفيعة المستوى لتعزيز التضامن العربي

البرلمان العربي يعقد مؤتمر القيادات العربية رفيعة المستوى لتعزيز التضامن العربي ومواجهة التحديات

يعقد البرلمان العربي برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي مؤتمراً للقيادات العربية رفيعة المستوى، وذلك يوم السبت الموافق 9 فبراير 2019م بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة.

وسيحضر المؤتمر فخامة الرئيس أمين الجميل رئيس جمهورية لبنان الأسبق، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، وستة رؤساء وزراء سابقين: معالي السيد عبد العزيز بلخادم رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق، ومعالي الدكتور إياد علاوي رئيس مجلس الوزراء العراقي الأسبق، ومعالي الدكتور محمود جبريل رئيس مجلس الوزراء الليبي الأسبق، ودولة الدكتور هاني المُلقي رئيس مجلس الوزراء الأردني السابق، ومعالي السيد الحبيب الصيد رئيس الحكومة التونسية السابق، ومعالي الدكتور أحمد بن دغر رئيس مجلس الوزراء اليمني السابق، بالإضافة لحضور معالي السيد عبد الحكيم بن شماش رئيس مجلس المستشارين المغربي، ومعالي السيد محمد ابراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء بمملكة البحرين، ومعالي السيد عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، ومعالي البروفيسور إبراهيم غندور وزير خارجية السودان السابق، ومعالي الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، وسعادة الدكتورة ابتسام الكتبي رئيس مركز الإمارات للسياسات، وسعادة الدكتور عايد المناع الأكاديمي والباحث السياسي الكويتي، وعددٍ من كبار الإعلاميين والمفكرين العرب.

وأكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، إن الدعوة لعقد هذا المؤتمر العربي الهام تأتي إدراكاً من البرلمان العربي لدقة وخطورة المرحلة الراهنة التي تمر بها الأمة العربية والتحديات الجسام التي تواجه الدول والمجتمعات العربية، والتي تستوجب توحيد الصف العربي ونبذ الخلافات وتعزيز التضامن العربي المنشود لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والنهضة في المنطقة العربية.

وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن الهدف من عقد المؤتمر هو إعداد وثيقة عربية يشارك في وضعها مع البرلمان العربي قيادات عربية رفيعة المستوى صاحبة معرفة عميقة وخبرة كبيرة في مجال العمل العربي المشترك، وهي "الوثيقة العربية لتعزيز التضامن ومواجهة التحديات" التي سيرفعها البرلمان العربي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في اجتماعه القادم الذي سيُعقد بالجمهورية التونسية في شهر مارس 2019م.