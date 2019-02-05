كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 07:00 مساءً - بالفيديو.. الشارقة يتخطى الظفرة ويؤمن صدارة الدوري الإماراتي

الشارقة والظفرة

قلب الشارقة الطاولة على ضيفه الظفرة وحول تأخره بهدف إلى الفوز بهدفين ، في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم باستاد خالد بن محمد بالشارقة، ضمن الجولة الرابعة عشر لدوري الخليج العربي، سجل أهداف الشارقة إيجور كورنادو من ركلة جزاء في الدقيقة 78 ، ومعتصم ياسين في الدقيقة 88 ، فيما سجل هدف الظفرة الوحيد عبد الله الرفاعي في الدقيقة 6 ، وبهذه النتيجة يحافظ الشارقة على سجله خاليا من الخسارة مواصلا تربعه على صدارة جدول الترتيب برصيد 34 نقطة ، فيما تجمد رصيد الظفرة عند النقطة 14 في المركز الحادي عشر .

جاءت بداية المباراة سر يعة ومثيرة ، ونجح الضيوف في التقدم سريعا بالهدف الأول في الدقيقة السادسة من بداية اللقاء عن طريق تسديدة رأسية قوية للمدافع عبد الله الرفاعي تسكن شباك الحارس على الحوسني ، وسعى الشارقة بكل قوته من أجل العودة للمباراة وشن هجوما مكثفا على مرمى الظفرة، لكنه لم يوفق في زيارة الشباك، بعدما تألق دفاع الضيوف وحارس المرمى في الذود عن مرماهم ، لينتهي الشوط الأول بتقدم الظفرة بهدف دون رد .

ومع بداية الشوط الثاني حاول الشارقة تعديل النتيجة ، لكنه لم ينجح في فك شيفرة دفاعات الظفرة الذي نجح في الحفاظ على تقدمه مستغلا حالة عدم التوفيق للاعبي الشارقة ، وفي الدقيقة 75 يوقف الحكم عادل النقبي المباراة من أجل مراجعة تقنية الفيديو التي أظهرت وجود لمسة يد على مدافع الظفرة داخل منطقة الجزاء، لحتسب الحكم ركلة جزاء للشارقة تصدى لها اللأعب إيجور كورنادو وسدها أرضية قوية على يمين حارس المرمى مسجلا هدف التعادل للشارقة في الدقيقة 82.

وتزداد المباراة إثارة وسخونة بعدما سعى الشارقة إلى تسجيل هفد الفوز، وهي نفس الرغبة التي أظهرها الظفرة الذي أراد زيارة شباك الشارقة من جديد، وكاد أن يسجل بالفعل لولا التصدي الموفق من الحارس عادل الحوسني ، ويرد الشارقة بهجمات سريعة عن طريق ريان منديز وشكوروف وعمر جمعة ربيع، لكن دفاع الظفرة كانت بالمرصاد لكل المحاولات ، ويسدد إيجور قذيفة أرض جو أخرجها حارس الظفرة خالد السناني إلى ركنية ببراعة ، ويسفر الضغط الشرقاوي المتواصل عن تسجيل الهدف الثاني عن طريق البديل معتصم ياسين الذي تابع تسديدة ويلتون سواريز التي صدها الحارس ليتابعها مباشرة داخل الشباك في الدقيقة 89 ، وفي الوقت المحتسب بدل من الضائع يسدد ريا منديز كرة متوسطة بيد حارس الظفرة، وتستمر محاولات الشارقة العديدة دون أن تسفر عن أي جديد ليطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بفوز الشارقة بهدفين مقابل هدف للظفرة .