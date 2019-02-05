كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 07:00 مساءً - فرنسا تشارك في معرض ومؤتمر مصر للبترول

تسليط الأضواء على الجودة الفرنسية في

معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول "إيجبس 2019"

مصر في 5 فبراير 2019: يعد معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول "إيجبس" أحد أهم الفعاليات في قطاع النفط والغاز حيث يغطي جميع الأنشطة المتصلة بسلسلة القيمة الخاصة بهذا القطاع بدءاً من التنقيب وحتى معالجة المحروقات. لهذا السبب ستقوم مجدداً الوكالة الوطنية لدعم تنمية الاقتصاد الفرنسي دولياً "بيزنس فرانس" هذا العام بتنظيم جناح فرنسي جماعي في المعرض بمشاركة عشر شركات ممثلة لمختلف قطاعات هذه الصناعة. وستقوم هذه الشركات بعرض منتجاتها وخدماتها وخبراتها للمتخصصين المحليين بهدف عقد شراكات جديدة وتعزيز الشراكات القائمة.

إن وجود سوق محلي كبير يصاحبه تحسن للوضع الاقتصادي مع إقامة مشاريع ضخمة في ظل رغبة سياسية قوية لإنجاح المشاريع هي بعض الأسباب الحاسمة التي دفعت لاشتراك الخبراء الفرنسيين في معرض إيجبس الذي يتيح لهم التعرف على السوق المصري ودراسته بشكل أعمق لتطوير نشاطهم فيه.

وعلى الرغم من انخفاض احتياطي المحروقات، سعى قطاع النفط والغاز الفرنسي لتأكيد تواجده بهذا المجال منذ زمن بعيد. واليوم فإن أكثر من 90% من حجم أعمال هذا القطاع تتم في الخارج مما يعجله بمثابة أحد أهم الشركات الرائدة عالمياً. وأصبحت فرنسا تتصدر المرتبة الثانية في مجال التصدير بجانب النرويج والمملكة المتحدة. ومن ثم يعكس هذا الأداء المذهل المستوى التكنولوجي المتقدم للشركات الفرنسية المدعوم ببرامج أبحاث وتطوير طموحة.

وتعد فرنسا موطن اثنتين من أهم الشركات "المشغلة" عالمياً ألا وهما شركة توتال خامس أكبر شركة نفط خاصة على مستوى العالم وشركة إنجي. كما أنها موطن واحدة من أكبر الصناعات الرائدة في مجال النفط والغاز بفضل الاعتماد بشكل خاص على شبكة من الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذا الصناعات الصغيرة والمتوسطة. واليوم تسجل هذه الصناعة حجم أعمال يصل إلى حوالي 41 مليار يورو.

وتدرك جيداً الشركات الفرنسية المشاركة في معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول "إيجبس" (قاعة رقم 2) التحديات التي تواجهها في هذا السوق الواعد الزاخر بمشاريع ضخمة. وهذه المشاركة ستكون فرصة هامة لهم لعرض منتجات وحلول ستتوافق دون أدنى شك مع احتياجات الشركات "المشغلة":

• مجموعة أكويم: حلول قياس وتحليل وتحكم في جميع المعايير البيئية.

• شركة أميتيست: تقوم الشركة بتطوير وتسويق أدوات دعم القرار لإدارة المخاطر في البيئات الصناعية.

• مجموعة أكسنز: يرتكز نشاط مجموعة أكسنز الرئيسي على تحويل النفط والفحم والغاز الطبيعي والكتلة الحيوية إلى وقود نظيف فضلا عن إنتاج وتنقية البتروكيماويات الوسيطة الرئيسية.

• شركة باريكان: مبادلات حرارية وأنظمة تعقيم صناعية.

• شركة فيلتراسيون إس.أ: تصميم وتصنيع حلول ترشيح صناعية ثابتة مثل فلاتر أكياس وفلاتر سلات وفلاتر خراطيش.

• شركة جيفمار: حلول بحرية مدمجة عبر خدمات بحرية متطورة وخدمات منصات النفط البحرية.

• شركة أوسيا: قواعد الخزانات.

• شركة إر.أو.بيه (الأبحاث والتنقيب والمنتجات): شركة متخصصة في تطوير وتركيب وتسويق المنتجات الكيميائية المصممة لخدمة قطاعات النفط والصناعة والبيئة.

• شركة فان بيست فرانس: شركة رائدة في تصنيع وتوريد برنامج متكامل من مكونات أنظمة الرفع عالية الجودة لخدمة سلاسل الرفع والكابلات الصلب القياسية.

نبذة عن وكالة بيزنس فرانس:

بيزنس فرانس هي الوكالة الحكومية الفرنسية لدعم تنمية الاقتصاد الفرنسي دولياً. وهي مسئولة عن الترويج للشركات الفرنسية وتعزيز نمو صادراتها فضلا عن تشجيع وتسهيل الاستثمارات الدولية في فرنسا.

وتعمل الوكالة على الترويج للشركات الفرنسية وللنشاط الاقتصادي وعلى تعزيز جاذبية الدولة الفرنسية للاستثمار فضلا عن إدارة برنامج التدريب الدولي V.I.E.