كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 07:00 مساءً - بالفيديو.. الوحدة يكتسح إتحاد كلباء بالأربعة في الدوري الإماراتي

الوحدة و إتحاد كلباء

حصد الوحدة ثلاث نقاط غالية بفوزه على مضيفه اتحاد كلباء بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد اتحاد كلباء ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر لدوري الخليج العربي اليوم.

وتقدم الوحدة في الدقيقة 17 من ضربة جزاء سددها ليوناردو دي سوزا، وأضاف سيبستيان تيغالي الهدف الثاني في الدقيقة 22، وعزز سلطان الغافري تقدم العنابي بهدف ثالث في الدقيقة 32، واختتم مراد باتنا الرباعية من ضربة جزاء في الدقيقة 38. وسجل مايك راموس هدف اتحاد كلباء الأول في الدقيقة 71، وعاد راموس ليسجل الثاني للنمور في الدقيقة 85.

ورفع الوحدة رصيده إلى 21 نقطة في المركز السادس، في حين توقف رصيد اتحاد كلباء عند 18 نقطة في المركز الثامن.

باغت اتحاد كلباء الضيوف بتسديدة أرضية قوية من قائد النمور بالازس دزسودزساك في الدقيقة الخامسة ارتطمت بالقائم. ورد الوحدة بمحاولة خطيرة من حمدان الكمالي الذي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء أبعدها بصعوبة محمد البيرق حارس اتحاد كلباء في الدقيقة 11.

حصل الوحدة على ركلة جزاء سجل منها البرازيلي ليوناردو دي سوزا هدف التقدم للعنابي في الدقيقة 17. وكاد ليوناردو يضيف الثاني بتسديدة أرضية قوية في الدقيقة 18 لكنّ الحارس محمد البيرق تصدى لها.

ونجح الوحدة في تسجيل الهدف الثاني سريعًا في الدقيقة 22، واستغل هداف الفريق سبستيان تيغالي ثغرة في دفاعات النمور لينفرد بالحارس ويسدد الكرة داخل الشباك.

حاول كلباء تقليص الفارق ولكنّ الوحدة نجح في زيادة حصيلته. وسجل سلطان الغافري الهدف الثالث في الدقيقة 32، ومرر ليوناردو دي سوزا الكرة إلى الغافري داخل منطقة جزاء اتحاد كلباء ليسددها الأخير ويحرز الهدف الثالث للضيوف.

لم يستفق كلباء من الهدف الثالث حتى جاء الهدف الرابع، وحصل المغربي مراد باتنا على ركلة جزاء سددها اللاعب نفسه مسجلًا الهدف الرابع في الدقيقة 38.

مع انطلاقة الشوط الثاني، كاد تيغالي يسجل الخامس في الدقيقة 47، وسدد منصور الحربي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء حولها تيغالي برأسه لكن الكرة اصطدمت بالقائم.

هدأ إيقاع اللعب في الشوط الثاني. ولم تشكل محاولات النمور خطورة كبيرة على مرمى الوحدة. وفي الدقيقة 71 جاء الهدف الأول لأصحاب الأرض، وتسلم مايك راموس كرة على حدود منطقة الجزاء وراوغ مدافع الوحدة ثم سدد كرة أرضية قوية هزت الشباك.

وفي الدقيقة 85، عاد راموس مجددًا ليهز الشباك بعدما حول كرة عرضية برأسه داخل شباك مسجلًا الهدف الثاني للنمور.

استمرت محاولات النمور في الدقائق الأخيرة من المباراة لكن دون جدوى لتنتهي المباراة بفوز الوحدة بأربعة اهداف مقابل هدفين.

ورفع الوحدة رصيده إلى 21 نقطة في المركز السادس، في حين توقف رصيد اتحاد كلباء عند 18 نقطة في المركز الثامن.