كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 07:00 مساءً - فاجئي عيلتك واعمليلهم طاجن الفراخ والخضار الإسبانى

طاجن من الطراز الإسباني بنكهة الفلفل الحلو والكمون، نقدمها لكى من موقع BBC food middle east الذى سيعجب به الأطفال والكبار أيضا تعلمى خطواته فيما يلى:

المكونات

طاجن الفراخ والخضار الاسبانى1

زبدة

1 بصلة مفرومة ناعماً

3 جزر متوسطة الحجم مفرومة ناعماً

2 أعواد كرفس متوسطة الحجم مفرومة ناعماً

500 غرام تقريبا من افخاذ الدجاج

2 فصوص ثوم مطحونة

1 ملعقة صغيرة من الفلفل الحلو المدخن

طاجن الفراخ والخضار الاسباني

½ ملعقة صغيرة من الكمون المطحون

1 ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف

2 × 400g علب الطماطم المفروم

1 مكعب مرقة الدجاج

1 فلفل أحمر أو برتقالي ، مكعبات

1 400 غرام الحمص الحمص ، اختيارى

طاجن الفراخ والخضار الاسبانى

الطريقة

تسخن الزبدة في مقلاة كبيرة ثم يُضاف البصل والجزر والكرفس ويُطهى المزيج بلطف حتى ينضج.

يضاف الدجاج والثوم والتوابل والزعتر، ثم قومى بلتحريك حتى يصبح الدجاج الدجاج لونه مختلف.

صبى الطماطم بالإضافة إلى كوب إضافى من الماء أو ما يكفي لتغطية الدجاج والخضروات. اضيفى الملح و الفلفل و التركية لينضج بدون تغطيتة لمدة 50 دقيقة.

وإذا وضعت الحمص اتركية لمدة خمس دقائق أخرى .

ويقدم مع الأرز، بالنسبة للأطفال الصغار قومى بتجزئة الدجاج إلى قطع صغيرة.

