كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 07:00 مساءً - شاهد - انجلينا جولي تظهر بالحجاب في بنجلاديش



وصلت النجمة العالمية أنجلينا جولي إلى دولة بنجلاديش، من أجل زيارة مخيمات اللاجئين. وتأتي تلك الزيارة ضمن نداء الأمم المتحدة لجمع تبرعات تصل لمليون دولار من أجل دعم اللاجئين حول العالم. واتجهت الممثلة الأمريكية ومفوضية شئون الأمم المتحدة لاحد المخيمات التي تضم 720 ألف مسلم الذين عانت بلادهم من حملات عسكرية في أغسطس 2017. وظهرت أنجلينا التي تبلغ من العمر 43 عاما خلال زيارتها وهي ترتدي ملابس سوداء وغطاء رأس " حجاب" من نفس اللون. وتواصل أنجلينا جولي زيارتها لباقي المخيمات اليوم الثلاثاء.













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