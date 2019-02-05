كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 07:00 مساءً - جورج وسوف يحيي حفلا غنائيا بدمشق
يحيي المطرب جورج وسوف حفلا غنائيا يوم 14 فبراير الجاري، بأحد الفنادق بدمشق، وتم طرح تذاكر الحفل بفئتين، ومن المقرر أن يبدأ الحفل في التاسعة مساء بحضور عدد كبير من محبي وعشاق سلطان الطرب.
ويقدم سلطان الطرب خلال الحفل عددا من أجمل أغنياته من بينها: " صابر وراضي" و"طبيب جراح " و"الهوى سلطان" و"يوم الوداع" ، وغيرهم .
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