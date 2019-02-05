كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 07:00 مساءً - أجيري يحضر مباراة الأهلي وإنبي في الدوري
أجيري
يحضر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، مباراة الأهلي وإنبي، اليوم الثلاثاء، في بطولة الدوري المصري الممتاز.
الأهلي يواجه إنبي، بعد قليل، على ملعب بتروسبورت، ضمن مؤجلات الجولة 13 بالمسابقة المحلية الأكبر.
ويحرص أجيري على متابعة عدد من مباريات الدوري خلال الفترة الحالية، من أجل التعرف على مستوى اللاعبين المحليين، قبل معسكر منتخب مصر المقبل.
يذكر، أن الأهلي يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة، بينما يتواجد إنبي في المركز 16 ولديه 21 نقطة.
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