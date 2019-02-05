كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 07:00 مساءً - شاهد - رانيا يوسف تروج لمسلسلها الجديد



روجت الفنانة رانيا يوسف لمسلسلها الجديد الذي أصبح يحمل اسم "وبينا ميعاد" بدلًا من "ملايكة إبليس". ونشرت رانيا تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر" صورة لها مع اسم المسلسل الذي ستخوض من خلاله السباق الرمضاني المقبل. كانت مؤسسة الأزهر اعترضت على اسم مسلسل "ملايكة إبليس"، ولذلك تم تغيير اسمه، وهو من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.



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