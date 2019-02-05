كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 07:00 مساءً - جنرال أميركي: داعش سيفقد كل مواقعه بسوريا قبل انسحابنا

قال جنرال أميركي، اليوم الثلاثاء، إن تنظيم داعش سيفقد كل مواقعه في سوريا قبل الانسحاب الأميركي.

وأضاف المصدر أن داعش بات يسيطر فقط على أقل من 32 كلم من أراضي سوريا، مشيرا إلى أن التنظيم ما زال يملك قادة ومقاتلين وموارد رغم تشتته.

يذكر أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، كان أعلن في ديسمبر/كانون الأول عن خطة لسحب القوات الأميركية في شمال سوريا ويقدر عددها بنحو 2000 جندي.