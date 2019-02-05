كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 07:00 مساءً - الحصان راكب طيارة الإتحاد بتذكرة وبرسيم

أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة – أعلنت الاتحاد للشحن وشركة EEM World العالمية الرائدة في تنظيم فعاليات الفروسية، عن اختيار الاتحاد للشحن مجدداً هذا العام لنقل شحنة خاصة من أفضل الخيول في العالم في مجال قفز الحواجز، وذلك من بلجيكا إلى هونغ كونغ للمشاركة في بطولة لونجين ماسترز السنوية من 15 إلى 17 فبراير.

وتعد هذه السنة الثالثة على التوالي التي تُعهَد فيها الاتحاد للطيران بنقل نخبة الخيول للمشاركة في واحدةٍ من أرقى بطولات قفز الحواجز العالمية. وسيتم نقل 68 حصاناً في رحلة مخصصة من مطار لييج إلى مطار هونغ كونغ الدولي، مع عدد من ساسة الخيول المحترفين وطبيب بيطري في رحلتي الذهاب والإياب.

وبهذا الصدد، قالت وئام القمشوي مديرة تطوير الأعمال لشؤون الفروسية :"نحن فخورون لاختيارنا مجدداً لنقل هذه الخيول القيّمة للمشاركة في أهم مسابقة في قفز الحواجز في العالم. استطاعت الاتحاد للشحن خلال فترة وجيزة من اطلاق خدمة الاسطبلات الجوية Skystables قبل خمس سنوات، ان تثبت مكانتها كإحدى شركات الطيران الأكثر خبرة في نقل الخيول في العالم. نقوم بنقل أحصنة من مختلف أنحاء العالم، مثل بربادوس وبوغوتا واليابان، إلى جانب الأسواق الأساسية في أوروبا والشرق الأوسط. ويأتي تصريح اليوم عقب اختتام عام 2018 المكلل بالنجاحات حيث نقلنا وللمرة الأولى في تاريخنا أكثر من 2000 حصان في عام واحد."

من جهته، علّق كريستوف أميو، مؤسس EEM World ورئيسها التنفيذي "هذه الخيول المسافرة إلى هونغ كونغ هي نجوم العرض، ومن دونها لا يكون لدينا بطولة لونجين ماسترز في هونغ كونغ. يسرّنا أن نضع سلامة هذه الخيول الشهيرة عالمياً بعهدة الاتحاد للشحن مجدداً. ونتطلع لوصول الخيول إلى مطار هونغ كونغ يوم الاثنين المقبل الموافق 11 فبراير والمشاركة في مسابقة لونجين ماسترز وأسبوع آسيا للخيول".

حققت الاتحاد للشحن عددا من الانجازات مع خدمة نقل الأحصنة عام 2018، تضمنت نقل 90 حصانًا خلال يوم واحد، ونقل 99 حصاناً من ميامي إلى امستردام بعد انتهاء موسم سباقات الخيول في ميامي.

سيتم نقل الخيول المشاركة في فعاليات "لونجين ماسترز" على متن طائرة شحن طراز بوينغ 777، مجهزة بهيكل مصمم لتوفير التهوئة المثلى مع نظام التحكم في درجة الحرارة، وهما عنصران ضروريان عند نقل الخيول. وبالإضافة إلى ذلك، تحتوي طائرة الشحن على "الإسطبلات الجوية" المعتمدة من وكالة سلامة الطيران الأوروبية (EASA) وإدارة الطيران الفدرالية الأمريكية (FAA) . وصممت هذه الإسطبلات بأرضيات غير قابلة للانزلاق تمت تغطيتها بمواد تمتص المياه. ويتم توفير القش والماء للخيول طوال الرحلة للحفاظ على نسبة السوائل بالجسم اللازمة لها.

كما سيقوم فريق من ساسة الخيول المحترفين والأطباء البيطريين بالتعامل مع الخيول أثناء عملية التحميل وخلال الرحلة لضمان راحتها وهدوئها.