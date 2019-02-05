انت الان تتابع تفاصيل خبر مصرع 4 أطفال نازحين في حريق التهم خيمتهم بكركوك العراقية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 5 فبراير 2019 06:51 مساءً - قال مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، إن 4 أطفال من عائلة واحدة لقوا مصرعهم؛ بعد أن التهمت النيران خيمتهم في مخيم للنازحين جنوب شرقي محافظة كركوك شمالي البلاد.

وأضاف النقيب في شرطة كركوك حامد العبيدي: إن "4 أطفال من أسرة واحدة لقوا مصرعهم عندما اندلع حريق في خيمتهم بمخيم نازراوة في ناحية ليلان جنوب شرقي كركوك".

وأشار العبيدي، في تصريح لوكالة "الأناضول"، إلى أن "والدَي الأطفال أصيبا بحروق أيضاً ونُقلا إلى المستشفى".

ولم يوضح المصدر سبب الحريق، لكن وسائل إعلام محلية قالت إن السبب هو انفجار مدفئة نفطية بالخيمة.

وتسبب اجتياح تنظيم "داعش" ثلث مساحة العراق صيف 2014؛ ومن ثم الحرب الطاحنة التي شنتها القوات العراقية لطرد التنظيم، والتي انتهت أواخر العام الماضي، بنزوح 5.8 ملايين شخص عن منازلهم.

ولا يزال كثير من النازحين غير قادرين على العودة إلى مناطقهم الأصلية، نتيجة تدمير منازلهم خلال الحرب، فضلاً عن عدم توافر البنى التحتية الأساسية للخدمات، وعدم استقرار الوضع الأمني.

واستعادت القوات العراقية، في 8 أكتوبر 2017، بالكامل، مركز قضاء الحويجة (55 جنوب غربي كركوك)، الذي كان آخر معقل لتنظيم "داعش" في المحافظة.

وبعد أكثر من 3 سنوات، وبدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أعلن العراق في ديسمبر 2017، استعادة أراضيه بالكامل من قبضة "داعش".