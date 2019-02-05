دعاء فاروق تهاجم صاحبة "المجد لخالعات الحجاب": "الجنازة حارة والميت كلب"

هاجمت الإعلامية دعاء فاروق، الجدل المُتسبب حول كتاب "المجد لخالعات الحجاب والنقاب"، التي أطلقته الناشطة النسوية دينا أنور، قائلة: "تفاهة وعبط".
وتابعت "فاروق" خلال حلقتها أمس على فضائية النهار، قائلة: "إيه المجد في كده، إحنا بنقيس المجد حول النجاحات الملموسة، والإنجاز في الشغل والعلم".
وأضافت: "الجدل حول الكتاب ده عامل زي المثل الشعبي الجنازة حارة والميت كلب".
وأشارت الإعلامية في نهاية حديثها، إلى أن هناك العديد من النماذج اللاتي حققن نجاحات في مجال عملهن دون التخلي عن ملابسهن أو حجابهن، قائلة: "جسمهم متغطي وعقولهم متحررة".
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