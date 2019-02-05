من أسبوع الأزياء الراقية.. أبرز صيحات المكياج وتصفيفات الشعر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة خالد:

ظهر في أسبوع الأزياء الراقية في باريس لموسم ربيع 2019، الذي أقيم منتصف نهاية يناير الماضي، بجانب صيحات الألوان والأزياء، أحدث صيحات المكياج وتصفيفات الشعر.

عمد مصفف الشعر بيبي ديليان من دار أزياء أليكسي مابيّ، إلى تزيين رؤوس العارضات بتيجان ثرية بالألوان. واكتملت تلك الإطلالة الرقيقة والنابضة بالحيوية في آنٍ معاً بلمسات من اللون الوردي النيوني فوق الأجفان أضافها خبير التجميل لويد سيموندز، وفقًا لموقع مجلة "فوج" المعنية بالأزياء والموضة.

وقال بيتر فيليبس، المدير الإبداعي في دار أزياء ديور والمسؤول عن صور العلامة: "اخترتُ إطلالة داكنة وزخرفية بطابع فوضوي، مع نمط يدمج جماليات البانك مع لمسة إيمائية حالمة. وقد انصبّ التركيز برمته على العيون، التي كانت فاتنة وجذابة".

من البساطة إلى الغرابة، يستعرض لك "الخليج 365"، صور لأبرز صيحات المكياج من أسبوع الأزياء الراقية في باريس في الألبوم بالأعلى: