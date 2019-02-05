"علشان تبقى ملكة" في عيد الحب.. اتبعي هذه الخطوات الست عند وضع المكياج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع

مع اقتراب الاحتفال بعيد الحب، ترغب الفتيات في أن تكون متألقة في هذا اليوم باختيارها لملابسها والمكياج الذي يزيد من جمالها الطبيعي.

إليكِ بعض الخطوات التي يمكنك اتباعها لتحصلي على مكياج ساحر وجذاب وبسيط، بحسب ما جاء في موقع Bright side الأمريكي المتخصص في مجال المنوعات.

1- استخدام درجات للألوان تلائم بشرتك:

من الأخطاء الشائعة عدم اختيار الألوان المناسبة للون البشرة وملامح الوجه، إذ من الضروري للغاية عند شرائك للمكياج أن تجربيه على الوجه والرقبة؛ فهما الأنسب لتحديد لون بشرتك عن استخدام يديك كاختبار.

وعند تطبيقك للمكياج احرصي على ترطيب بشرتك أولاً لعدم إفساد إطلالة المكياج، ثم ضعي كريم الأساس، ويفضل أن يكون أغمق بنسبة صغيرة حالة وجود بثور في الوجه لتساعد على إخفاء تلك العيوب، وعند وضعك للكونسيلر، ابتعدي على الدرجات الفاتحة للغاية التي تظهر كأنها غير طبيعية.

2- كونتور الأنف:

في حالة رغبتك في تصغير أنفك، يمكنك استخدام الكونتور دون مبالغة، إذ يمكنك وضع القليل منه على جانبي أنفك، والمنطقة الأمامية، ودمجه بالطريقة المطلوبة، كما أن يمكنك استخدام الهايليتر من خلال وضعه على الأنف لإبرازها وإعطاء مظهر جمالي للوك المطلوب.

3- رسم الحواجب:

من أكثر المشكلات التي من الممكن أن تواجه الفتيات عند وضع المكياج، لذا من الضروري أن تبتعدي عن الرسومات التي تغير ملامحك تمامًا وتكون مظهرها غير ملائم لبشرتك ولا لرسمة العين.

فقط اختاري مصحح الحواجب الذي يناسب لون حاجبك أو اختيار لون أفتح بدرجة بسيطة، وقومي بالتحديد، وتقليله ولكن ليس كثيرًا، كما موضح في الصورة.

4- الحصول على رسمة آيلينر جذابة:

يعتبر الاهتمام برسمة العين من خلال الاهتمام برسمة الآيلينر أو الكحل، من أساسيات وضع المكياج للعيون، إذ تواجه بعض السيدات صعوبة في الرسمة التي ترغب في تطبيقها، عليكي معرفة الرسمة التي تناسب شكل العين أولاً، ثم اتباع الطريقة المرفقة بالصورة لتسهل عليكي عملية الوضع.

5- استخدام فرشاة الأسنان لتمشيط الرموش:

عند وضعك للماسكرا يمكن أن يحدث تماسك بين الرموش، وبالتالي تعطيك مظهرا غير مرغوب فيه، لذلك يمكنك استخدام فرشاة الأسنان وتمشيط شعر الرموش، لتحصلي على مظهر جذاب.

6- استخدام البودرة للحصول على شفاه ممتلئة:

تفضل كثير من الفتيات شكل الشفاه الممتلئة، يمكنك الحصول على هذا المظهر من خلال ترطيب شفاهك من خلال استخدام الوصفات الطبيعية أو فازلين، ثم قومي بتحديد محيط الشفاه، وضعي أحمر الشفاه بالألوان الداكنة التي تجعل شكل الشفاه ممتلئة، واستخدام البودر عند الشفاه العلوية، كما موضح في الصورة.