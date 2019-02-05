بالصور| "الأوسم" في عيد ميلاده.. استوح إطلالتك الكاجوال على طريقة نيمار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع

بأسلوب فريد ومتميز، يختار نيمار لاعب المنتخب البرازيلي ونادي باريس سان جيرمان، ستايل ملابسه، وطابعه الخاص في إطلالاته.

و"نيمار" الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ27 اليوم الثلاثاء، يعتمد "ستايل الكاجول"، وهو عبارة تيشيرت أو سويتشيرت وبنطلون رياضي من الخامة القماش مع حذاء رياضي، كما تظهر الصور التي ينشرها عبر حسابه بـ"إنستجرام"، أنه من محبي ارتداء الجينز، وذلك من خلال تواجده بأكثر من إطلاله له بالجاكيت الجينز، وهو عصري للغاية ومريح لإطلالة صباحية سريعة وجذابة.

ويعتمد اللاعب البرازيلي أيضا على ارتداء القبعات بمختلف أشكالها وألوانها؛ فهي من القطع الأساسية التي يفضل تواجدها في خزانتك، وحال رغبتك في الحصول على إطلالة كاجوال جذابة يمكنك اختيار القبعات أو "الكاب" مع الإطلالة الرياضة، ومن أحدث الألوان المسيطرة لهذا العام الأحمر، والأبيض، والكحلي.

ومن المتعارف عليه، أن لدى نيمار طابعًا خاصًا في اختياره للملابس، فهو لا يميل للملابس التقليدية على الإطلاق، إذ عند اختياره للملابس الكلاسيك يختار الابتعاد عن الاستايل المعتاد، ويفضل ارتداء الألوان الجريئة، مثل الأحمر والأبيض، الذي يناسب لون بشرته، كما أنه يتميز من خلال قدرته على دمج الإطلالة الكلاسيكية مع الكاجوال بطريقة عصرية وبسيطة.

"نيمار" حصل على لقب أوسم لاعبين في العالم، لعام 2018-2019، ضمن قائمة تابعة لمجلة People الأمريكية. وبمناسبة عيد ميلاده، حرص "لايف ستايل الخليج 365" على عرض أبرز إطلالات اللاعب، فهل تناسبك؟