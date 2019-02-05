كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 05:32 مساءً - فتاة موهوبة في الرسم على الوجه تجنن السوشيال

هذه التصاميم المذهلة من بنات أفكار فنانة مراهقة موهوبة تقضي ساعات في الرسم على وجهها.

حققت المراهقة "ماريا مالك" انتشارا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإبداعاتها في الرسم على الوجه. وتعمل طالبة الفنون البالغة من العمر 18 عاما على رسم أعمالها الفنية الفريدة أمام المرآة في غرفة نومها.

وأمضت العامين الماضيين في تطوير مهاراتها وخلق مجموعة متنوعة من الرسومات ذات التفاصيل الاستثنائية المستوحاة من الطبيعة والأفلام وغيرها.

وأثار أحدث تصاميمها المستوحى من فيلم نتفليكس "Bird Box" ضجة كبيرة. في حين عرضت على وجهها أعمال أخرى لمناظر مدهشة لمدينة نيويورك وطوكيو، وتصاميم أخرى تبدو وكأنها من فيلم رعب.

وتدرس المراهقة حاليا الفنون في جامعة كوفنتري لكنها تأمل أن تصبح فنانة محترفة في يوم من الأيام.

وتقول ماريا: إنها لا تمل أبدا عند قضاء ساعات في الرسم على الوجه ورغم شعورها بالتعب فإن النتائج التي تخرج بها في النهاية تستحق ذلك.

