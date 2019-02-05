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كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 05:32 مساءً - فتاة تجبر حبيبها على ارتداء تي شيرت يحمل صورتها
أجبرت فتاة حبيبها على ارتداء تي شيرت مطبوع عليه صورتها، لمنع الأخريات من مغازلته.
نشرت "هولي كوكيرل" البالغة من العمر 24 عاما صورة لصديقها يرتدي القميص الغريب عبر الإنترنت، وإلى جانب صورتها، كتبت هولي "إذا كنتِ تقرئين هذه السطور فهذا يدل على التحديق لفترة طويلة في صديقي، وهذه هي الطريقة التي كنت سأنظر بها إليك إذا كنت في المكان. مرحبا، أنا هولي، صديقته".
وعلقت هولي عبر تويتر، التي تعيش في لانكشاير إن حبيبها كارل لم يحب قميصه الجديد الذي حصل عليه في عيد ميلاده، لكنها طالبته بارتدائه بفخر.
وقد أحب متابعو هولي القميص.
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