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كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 05:32 مساءً - وصول إيناس عبد الدايم لدار الأوبرا لافتتاح فعاليات مهرجان مظمة التعاون الإسلامي - صور
كتب: محمود الشريف
وصلت منذ قليل الدكتورة إيناس عبد الدايم، دار الأوبرا المصرية وذلك لافتتاح فعاليات مهرجان منظمة التعاون الاسلامي الأول، بمشاركة المملكة العربية السعودية، ويستمر المهرجان حتى 9 من فبراير الجاري.
وتقيم المؤسسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي معرض كبير، يبرز مراحل تطوير الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، وذلك في المسرح المكشوف بساحة الهناجر بدار الأوبرا المصرية.
كما يقيم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية معرض كبير في الساعة الخامسة من عصر الغد الثلاثاء في المسرح المكشوف بساحة الهناجر بدار الأوبرا المصرية.
وتشارك وزارة الثقافة السعودية بفرقة فنون شعبية في افتتاح المهرجان.
ومن المقرر ان تكرم إدارة المهرجان عددا من الشخصيات، يتقدمهم الدكتور نزار مدني وزير الدولة للشؤون الخارجية في الساعة السادسة والنصف في المسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية.
أيضا يشارك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية بندوة في الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم الخميس 7 فبراير في المركز التعليمي المدني وإعداد القيادات الشبابية التابع لوزارة الشباب بالجزيرة بجوار النادي الأهلي حول جهود المركز الإنسانية والاقليمية والدولية في المجالين الاغاثي والإنساني.
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