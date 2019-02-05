كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 05:32 مساءً - البحث عن باسورد شاب يمتلك 180 مليونا من العملات المشفرة

توفي شاب يبلغ من العمر 30 عاما فجأة، يمتلك أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني من العملات المشفرة على جهاز الكمبيوتر الخاص به، لكن لا أحد يعرف كلمة المرور للوصول إلى المال.

توفي الكندي " جيرالد كوتين" فجأة عن عمر يناهز ثلاثين عاما في ديسمبر بسبب مضاعفات داء كرون أثناء تطوعه في دار للأيتام في الهند.

وكان كوتين مؤسس شركة " Quadriga"، وهي منصة على الإنترنت تسمح بتداول العملات الرقمية واللايتكوين، التي يمكن من خلالها شراء العملات الرقمية وبيعها عبر الإنترنت.

وكان جيرالد قد حفظ نحو 180 مليون دولار كندي من العملات المشفرة على حاسوب الشركة الرئيسي، والتي تنتمي إلى عشرات الآلاف من المشتركين.

وقالت أرملة جيرالد: إنها لم تتمكن من العثور على كلمة المرور في أي مكان منذ وفاة زوجها، وعلى الرغم من البحث المتكرر، لم تستطع العثور عليها مكتوبة في أي مكان.

وأكدت أنها لم تكن متورطة في أعمال زوجها، مضيفة أنها حققت نجاحا محدودا في استعادة بعض العملات والمعلومات من أجهزة أخرى خاصة بزوجها بمساعدة، لكن أغلبها لا يزال على محفظة التخزين بموقع الشركة.

كما نها تلقت تهديدات عبر الإنترنت وتعليقات غير لائقة بما في ذلك أسئلة حول طبيعة موت زوجها، أو أنه قام بفبركة هذا الخبر.

وسلطت القضية الضوء على ضرورة اتخاذ الحكومات الإجراءات وتنظيم تبادل العملات الرقمية والمشفرة.

