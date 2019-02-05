كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 05:32 مساءً - ناريمان خالد: شعرت بالفخر لفوزي باللقب في عام 2018

ناريمان خالد

قال ناريمان خالد، ملكة جمال الكون، إنها شعرت بالفخر لفوزها بلقب ملكة جمال الكون في عام 2018.

وأكدت ناريمان في حوار خاص لبرنامج يوم جديد المذاع على فضائية الغد، أن الأسرة وجهت لها كل الدعم للمشاركة في المسابقة.

وأوضحت ناريمان أنها شاركت مع لجنة التحكيم التي ضمت مصممة الأزياء فرح باكي، والمخرج وليد عوني، ومنظمة المسابقة هدى عبود.

وأعربت ناريمان عن شعورها بالفخر لتمثيل مصر في المسابقات الدولية، معربًة عن أملها في نشر ثقافة مسابقات الجمال في الدول العربية، حيث ثقافة الاهتمام بها أكبر في الدول الغربية.

وأشارت ناريمان إلى التحديات الكبيرة التي تواجه الممثلات من الدول العربية في كسب دعم لجان التحكيم لهن .

وفي الثالث من أكتوبر الماضي، تغيرت حياتها، فقبل هذا اليوم، كانت ملكة بعيون أهلها والعائلة، لكن بعد هذا التاريخ، أصبحت ملكة على عرش الجمال المصري، ومن هنا بدأت رحلتها الكونية لترفع اسم بلدها أكثر، بلد الحضارات والجمال.

ناريمان خالد، بعد فوزها باللقب غادرت إلى تايلاند ومثلت مصر بين ٩٤ دولة وفتاة، وتميزت بجمالها، ثقافتها وحضورها المحبب بين الجميع.