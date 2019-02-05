كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 05:32 مساءً - واشنطن: مسؤول بـ"الخزانة" سيكون مرشح ترامب لرئاسة البنك الدولي

قالت مصادر مطلعة إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أخطرت مساهمين في البنك الدولي، بأن الرئيس يعتزم اختبار ديفيد مالباس المسؤول الكبير بوزارة الخزانة مرشحاً للولايات المتحدة لقيادة البنك التنموي.

ويضع ترشيح مالباس أحد أنصار ترمب ومن المشككين في المنظمات متعددة الأطراف، على بداية الطريق للوصول لرئاسة البنك الذي تعهد بتقديم نحو 64 مليار دولار للدول النامية في السنة المنتهية في 30 يونيو 2018.

ونقلت صحيفة "بوليتيكو" التي كانت أول من نشر النبأ نقلاً عن مسؤولين في الإدارة لم تسمهم، أن القرار سيُعلن يوم الأربعاء.

وامتنع متحدثون باسم البيت الأبيض ووزارة الخزانة عن التعقيب، لوكالة "رويترز".

وقال مصدر دبلوماسي أوروبي إن إدارة ترمب أبلغت عدة عواصم بترشيح مالباس، مضيفاً أن من المستبعد أن يعارض مساهمون أوروبيون في البنك ترشيحه.