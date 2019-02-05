كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 05:32 مساءً - عبد الله الجسمي: أفضل الأغاني الحزينة.. و"إنسانة بريئة" قدمت رسالة عن الحب

قال الفنان عبد الله الجسمي، إن أصوله الإماراتية جعلته يفضل الأغاني الخليجية، وأنه من عشاق الفنان كاظم الساهر.

وأكد الجسمي في حوار خاص لبرنامج يوم جديد المذاع على فضائية الغد، أنه يفضل الأغاني الحزينة، ويعمل على الاهتمام بكلمات الأغنية.

وأوضح الجسمي، أن البومه الجديد "إنسانة بريئة" حرصت به على تقديم رسالة عن الحب والجمال .

يذكر أن عبد الله الجسمي هو فنان شاب موهوب وطموح، يجمع بصوته لهجات عربية مختلفة طبقا نشأته فهو مولود لأب إماراتي وأم مصرية إلى أن تعددت مواهبه مطربا وملحنا وكاتبا.

إنجازاته متنوعة في عالم الفن، حيث درس في الأكاديمية الملكية البريطانية لتعليم الموسيقى، وتعاون مع أسماء شابة من الوطن العربي، كما أسس فريق " لايف تيم" من جامعة عين شمس.