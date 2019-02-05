كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 05:32 مساءً - تشكيل الأهلي لمباراة إنبي في الدوري

الأهلي

أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة إنبي، اليوم الثلاثاء، علي ملعب بتروسبورت.

الأهلي يواجه إنبي، في تمام السادسة من مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ13 المؤجلة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويشهد تشكيل الأهلي، عودة الأنجولي جيرالدو اساسياً بعد مباراة سموحة، ويدخل سعد سمير علي حساب ياسر ابراهيم ويقود هجوم الأحمر أجاي

تشكيل الأهلي لمباراة إنبي اليوم الثلاثاء في الدوري:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع : محمد هاني وسعد الدين سمير وأيمن أشرف وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وكريم وليد "نيدفيد" وناصر ماهر وحسين الشحات وجيرالدو دا كوستا.

خط الهجوم : جونيور أجاي.

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 33 نقطة، بينما إنبي يقع في المرتية السادسة عشر بـ21 نقطة.