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كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 05:32 مساءً - مصرللطيران تطمئن على الطفل آدم في أثينا وتتحمل تكاليف سفره الي الجزائر
تابعت شركة مصر للطيران ممثلة في مكتبها بأثينا، حالة الطفل آدم أحد ركاب رحلة الشركة رقم MS845 المتجهة إلى الجزائر يوم الجمعة الماضي، والتي قرر قائد الرحله الهبوط في مطار أثينا باليونان لإنقاذ الطفل بعد إصابته بالإغماء واسعاف طاقم الضيافه له .
حيث زار وائل اكرام مدير مكتب مصرللطيران بأثينا الطفل في المستشفى للاطمئنان على حالته وقدم له هدية تذكارية وأبلغه بقرار ادارة مصرللطيران بتحمل تكلفه سفره واسرته علي شركة طيران اخري بعد شفائه لنقله من اثينا الي الجزائر متمنيين له الشفاء العاجل.
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