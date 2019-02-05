كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 05:32 مساءً - بالفيديو ..بتروجيت يقتنص فوزًا ثمينًا من وادي دجلة في الدوري المصري

بتروجيت

حقق فريق بتروجيت الفوز على نظيره وادي دجلة، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب الجيش بالسويس.

ونجح أحمد عبد الرسول لاعب الفريق البترولي في إحراز الهدف الوحيد في الدقيقة 59 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد بتروجيت إلى 18 نقطة، في المركز الأخير من جدول الدوري المصري.

بينما ظل فريق وادي دجلة، في المركز قبل الأخير، برصيد 20 نقطة.