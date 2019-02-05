كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 05:32 مساءً - تعرف علي ثير استخدام الفيسبوك يوميًا على حالتك المزاجية !

أصبح استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة " فيسبوك" جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية لكثير من الأشخاص، إلا أن دراسة حديثة توصلت إلى تأثير ذلك السلبي على الحالة المزاجية للشخص.

تأثير استخدام فيسبوك على الحالة المزاجية

كشفت دراسة، أن الأشخاص الذين يستخدمون "فيسبوك" بشكل يومي يكونون أكثر تعاسة في حين يصبح الشخص سعيداً عند الابتعاد أو التقليل من استخدامه لمواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الدراسة أن اتخاذ الشخص قراراً بالابتعاد والتوقف عن استخدام "فيسبوك" لمدة شهر يكون له تأثير إيجابي على حياته الشخصية، كما أنه يؤثر عليه نفسياً وذهنياً.

فيسبوك يسبب التعاسة للمستخدم

ويساعد التوقف عن استخدام "فيسبوك" وغيره من مواقع التواصل، في تراجع متابعة الشخص للأخبار اليومية والأحداث التي قد يكون لها تأثير سلبي على حالته النفسية؛ حيث إنها تمنحه شعوراً متزايداً بالتعاسة والكآبة.

وتوصل الباحثون إلى هذه النتائج بعد إجراء دراسة على مئات من مستخدمي "فيسبوك" لمدة 15 دقيقة على الأقل بشكل يومي.