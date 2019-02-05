كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 05:32 مساءً - البنك التجاري الدولي برأسمال 50 مليار جنيه : مبروك

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية في بيان للبورصة إنها وافقت على نشر إفصاح زيادة رأسمال البنك التجاري الدولي-مصر CIB المرخص به من 20 إلى 50 مليار جنيه.

وكان مجلس إدارة البنك وافق على تعديل بعض مواد النظام الأساسي من بينها زيادة رأس المال المرخص به. ويبلغ رأس المال المصدر للبنك 11.6 مليار جنيه، موزعاً على 1.16 مليار سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، بحسب "مباشر".

وفي وقت سابق، أكد البنك التجاري الدولي عدم تأثر موازنة 2018 بالتعديلات المقترحة على عوائد سندات وأذون الخزانة لعدم تطبيقها بأثر رجعي، وتوقع انخفاض أرباحه في موازنة 2019 بنحو 5%، لافتاً إلى أن ذلك يعتمد إذا تم حساب مخصصات القروض ضمن المعالجة الضريبية للعوائد على الأذون والسندات والتي لم يتم الاتفاق عليها بعد.