كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 05:32 مساءً - إحصاءات تكشف عن أهم منصات التواصل الاجتماعي

أشتعلت الحرب التنافسية بين منصات التواصل الاجتماعي منذ بداية نشأتها فبدأت كل منها في دراسة طلبات وأحتياجات المستخدمين لتوفير افضل الخدمات اللازمة ومضاعفة عامل الأمان والخصوصية لجذب أكبر عدد من المتابعين.

إحصاءات منصات التواصل الاجتماعي

وكشفت أحدث احصائية عالمية، تصدر " فيسبوك" عالمياً ؛ وجذبت العديد من الأنشطة التي أهتمام الملايين من المستخدمين على العملاق الأزرق وتصدرت اللالعاب قائمة الأنشطة الأكثر جذباً وذلك بـ9مليون مستخدم وجاءت باقي القائمة كاتالي:

التسوق: اهتم به ٨.٦ مليون مستخدم.

الموسيقى: اهتم بها ٥.٣ مليون مستخدم.

متابعة الأخبار: اهتم بها ٥.٢ مليون مستخدم.

الطعام: اهتم به ٤.٩ مليون مستخدم.

اللياقة البدنية: اهتم بها ٣.٣ مليون مستخدم.

السفر: اهتم به ٢.٧ مليون مستخدم.

أما عربياً فتراجع تأثير "فيسبوك" ومتابعية في العديد من دول الخليج ليتصدر كل من تويتر وإنستغرام وسناب شات؛ كما أحتلت السعودية الدول الأكثر نشاطاً على منصة تويتر.

أكثر الأنشطة تفاعلاً على تويتر في العالم

تصدرت الموضة الرجالي والنسائي أشهر المجالات اهتماماً وجذباً من قبل مستخدمي تويتر وذلك بـ6 مليون متابع ومستخدم؛ وجاءت باقي القائمة كالتالي:

الموسيقى: اهتم بها خمسة ملايين مستخدم.

الألعاب، واللياقة البدنية، والسفر: اهتم بكل اختصاص مليون مستخدم.

الطعام: اهتم بها ٧٥٥ ألف مستخدم.

أكثر الأنشطة تفاعلاً على إنستغرام في العالم

تصدرت اللياقة البدنية قائمة الأنشطة الأكثر اهتماماً من قبل مستخدمي منصة إنستغرام وذلك بعدد متابعين ومهتمين تجاوز 6مليون مستخدم؛ وجاءت باقي القائمة كاتالي:

الطعام: اهتم بها 5.6 مليون مستخدم.

السفر: اهتم به ٥.١ مليون مستخدم.

الموضة: اهتم بها ٤.٦ مليون مستخدم.

الألعاب: اهتم بها ٤.٤ مليون مستخدم.

التسوق: اهتم به أربعة ملايين مستخدم.

الموسيقى: اهتم بها ٣.٩ مليون مستخدم.

متابعة الأخبار: اهتم بها ١.٩ مليون مستخدم.

أكثر الأنشطة تفاعلاً على سناب شات في العالم

تصدرت الرياضة قائمة الأنشطة الأكثر تفاعلاَ وجذباً لمستخدمي سناب شات وذلك بـ ٥.١ مليون مستخدم؛ وجاءت باقي القائمة كالتالي:

متابعة الأخبار: اهتم بها ٣.٦ مليون مستخدم.

الموضة: اهتم بها ٣.٢ مليون مستخدم.

الألعاب: اهتم بها ٢.٨ مليون مستخدم.

الطعام: اهتم به ٢.٢ مليون مستخدم.

السفر، واللياقة البدنية: اهتم بهما ١.٥ مليون مستخدم.

التسوق: اهتم به ١.٤ مليون مستخدم.