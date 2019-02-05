كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 05:32 مساءً - تيرنر تختار "بيير برانكو” لتوزيع أفلام الكرتون في الشرق الأوسط

يواصل "برانكو" إدارة أعمال شمال أوروبا ويتولى الإشراف على جميع أسواق الشرق الأوسط وتركيا

أعلنت تيرنر في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا عن ترقية “بيير برانكو" ليتسلم منصب نائب رئيس تنفيذي ومدير عام تيرنر في منطقة شمال أوروبا والشرق الأوسط وتركيا حيث توسعت مهامه لتشمل الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وقبرص.

وسيتولى "برانكو"، الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس تنفيذي ومدير عام شركة تيرنر في شمال أوروبا، عملية إحداث تطوير استثنائي في الشركة في منطقة الشرق الأوسط وتركيا خلال فترة زمنية قصيرة. وسيبقى "جيورجو ستوك" رئيس تيرنر في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وعضو في فريق القيادة التنفيذية، مديرا مباشرا له.

وتعد هذه الخطوة دليلاً على ثراء خبرة "برانكو" التي سيقوم بتطبيقها في الأسواق التنافسية بشكل ملحوظ. ونجح "برانكو" منذ توليه منصبه في منطقة شمال أوروبا في شهر يوليو 2017 من خلال مهاراته القيادية المميزة ونظرته الثاقبة في منهجية الأعمال، بتحقيق نتائج تحولية، حيث أعاد إحياء شبكة كرتون نتوورك، وهي قناة الأطفال التلفزيونية الأولى المدفوعة في المملكة المتحدة، كما وقام بإطلاقToonix ، أول خدمة "فيديو حسب الطلب" للأطفال في الدول الاسكندنافية، بالإضافة الى الاتفاقية التي عقدها مع قناة Channel 4 لإطلاق برنامج Adult Swim في المملكة المتحدة. وقد أشرف في مناصبه السابقة على أعمال تيرنر في فرنسا وافريقيا، حيث سجل كلا من السوقين أداءًا تجاريًا قياسيًا تحت ظل قيادته.

يقول ستوك: "لقد أثبت بيير قدرته على جلب العديد من الأفكار المبتكرة التي ساهمت في تطوير مكانة تيرنر في العديد من الأسواق. وبالتعاون مع فريق الإدارة الإقليمية الموهوب لدينا، سيساعدنا "بيير" في الارتقاء في منطقة شمال أوروبا والشرق الأوسط وتركيا لتقديم كل ما هو مميز لعملائنا في جميع أنحاء المنطقة ".

وسيسعى "برانكو" نحو تعزيز فرص النمو في منطقة الشرق الأوسط وتركيا والنهوض بإستراتيجية المحتوى المحلي لـ تيرنر إلى مستوى آخر، من خلال الاستفادة من الخبرة والمعرفة لدى فريق الإدارة المتواجد في دبي و إسطنبول .

تضم قائمة تيرنر الشرق الأوسط وتركيا، كرتون نتورك وبوميرانج باللغة الإنجليزية والتركية والعربية، وتي سي إم والتوزيع في سي ان ان آي التي حققت انتشارا كبيرا خاصة بين الأطفال في منطقة الشرق الأوسط وتركيا، بالإضافة إلى النمو في القطاع الرقمي.

سيستلم "برانكو" منصبه الجديد رسميا في 1 ابريل 2019.