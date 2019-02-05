كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 05:32 مساءً - الملك سلمان: سنردع كل من تسوّل له نفسه التعدي على المال العام
جدد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، التأكيد على استمرار الدولة على نهجها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه، وردع كل من تسوّل له نفسه التعدي على المال العام واستباحة حرمته والعبث به.
وترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم جلسة مجلس الوزراء السعودى، ووجه شكره وتقديره لولي العهد رئيس اللجنة العليا لقضايا الفساد العام على ما بذله وأعضاء اللجنة وفرق العمل المنبثقة عنها من جهد وحرص، والتي أنجزت المهام المنوطة بها، وحققت الغاية المرجوة وفق الأمر الملكي القاضي بتشكيلها.
كما أكد خادم الحرمين الشريفين على استمرار الدولة على نهجها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه وردع كل من تسول له نفسه التعدي على المال العام واستباحة حرمته والعبث به، وأن على الأجهزة الضبطية والرقابية تعزيز دورها في ممارسة اختصاصاتها بما يضمن ـ بمشيئة الله ـ الفاعلية وحماية المال العام والمحافظة عليه.
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