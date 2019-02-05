كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 05:32 مساءً - مؤتمر صحفي غدا لإعلان قرارات الاجتماع برؤساء الأندية

هاني أبو ريدة

يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة اجتماعا مع رؤساء الأندية ال 18 المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز في الثانية ظهر غد الأربعاء 6 فبراير بالمقر الرئيسي للاتحاد بالجزيرة لبحث كل الأمور المتعلقة بالمسابقة في ضوء المستجدات على الساحة الكروية.

وسوف يبدأ اتحاد كرة القدم في استقبال وسائل الإعلام في الرابعة عصرا بقاعة المؤتمرات من أجل المؤتمر الصحفي الذي سيعقد بهذه المناسبة لإعلان ما توصل إليه الاجتماع من قرارات.