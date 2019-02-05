كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 05:32 مساءً - شاهد - ملكة جمال الجزائر بعد التحسين

لم تلبث أن هدأت موجة الهجوم والانتقادات لملكة جمال الجزائر لعام 2019، لتعود مرة أخرى أكثر قوة، وتحدث جدلا واسعا عبر مواقع السوشيال ميديا، بعد أن نشرت صورة من احدث جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت بملامح مختلفة تماما عن شكلها الأصلي.

وكانت "خديجة بو حمد" قد فازت بلقب ملكة جمال الجزائر لعام 2019، لتنهال عليها التعليقات السيئة والمشينة التي تهاجم شكلها وتصفها بغير المقبولة، ورفض البعض الىخر تتويجها كملكة للجمال، لخلو وجهها من معايير الجمال المعروفة بين الملكات.

ولكن مؤخرا نشرت خديجة بو حمد صورة لها وهي ترتدي التاج الخاص بها، ولكن هذه المرة ظهرت بملامح وجه متغيرة تماما، اثارت ضجة واسعة، ليخمن البعض خضوعها لعمليات تجميل لتحسين ملامح وجهها، بينما البعض الآخر رأى أنها فقط برامج الفوتوشوب وبرامج تعديل الصور، وأنها لم تقم بعمليات تجميلية لقناعتها الشخصية بأن الجمال الحقيقي ينبع من الداخل.