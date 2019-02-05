كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 05:32 مساءً - بلتون: أرباح "جهينة" ترتفع 24% في الربع الرابع لعام 2018

قفز صافي الربح الأساسي المعلن لشركة جهينة (بعد استبعاد ضريبة الاستثمار والبنود غير المتكررة) بنسبة 24% مقارنة بالربع الرابع لعام 2017 وذلك نتيجة تحسن نسبة تغطية الفوائد للشركة والنمو القوي للمبيعات – بما يعوض انكماش الهوامش التشغيلية وارتفاع المعدل الفعلي لضريبة الدخل. جاءت الأرباح الأساسية منخفضة عن توقعاتنا بنحو 38%، و نعتبر الانخفاض غير مقلق، لأن هذا الانخفاض عن التوقعات قد جاء ناتجاً عن ارتفاع في مصروفات الحملات الإعلانية وتطبيق معدلات ضريبة سابق لتوقعتنا بارتفاعها بداية من يناير 2019. اقترحت إدارة الشركة توزيعات أرباح نقدية بنحو 20 قرش لكل سهم عن أرباح عام 2018، مما يشير إلى معدل دفع توزيعات 53%، دون تغير عن مستويات عام 2017. جاءت التوزيعات المقترحة أعلى من توقعاتنا بتوزيع 15 قرش لكل سهم (بمعدل دفع 32%) ولكنها أقل بنسبة طفيفة عن تقديرات السوق عند 22 قرش. نؤكد توصيتنا بالاحتفاظ بسهم الشركة مع قيمة عادلة 12.70 جنيه للسهم. يُتداول سهم شركة جهينة بمضاعف ربحية متوقع لعام 2019 عند 21.4 مرة، وهو ما نراه عادلاً في سياق النمو السنوي المركب للأرباح الأساسية خلال الفترة من 2018- 2020 عند 33%، بناءً على توقعاتنا وبما يتفق مع نظرائها.

قطاع الألبان يقود ارتفاع إيرادات الربع الرابع بنحو 13% على أساس سنوي (مما يقل 6% عن توقعاتنا)

سجلت شركة جهينة إيرادات بنحو 1,7 مليار جنيه، بارتفاع 13% على أساس سنوي (مقارنة بارتفاع 19% في أول 9 أشهر من 2018 مع اتجاه مبيعات السوق للتباطؤ بنهاية 2018)، رغم تراجعها بنسبة 11% على أساس ربع سنوي نظراً للعوامل الموسمية المعتادة. ساهم قطاع الألبان لدى جهينة، الذي شكّل 53% من الإيرادات خلال ربع العام، بثلثي النمو السنوي للإيرادات تقريبا. كما ارتفعت مبيعات منتجات الألبان والزبادي والعصير بنسب 15% و15% و 16% على أساس سنوي على التوالي، مدفوعة بمزيج من الزيادات السعرية ونمو أحجام المبيعات. جاء إجمالي الإيرادات أقل من توقعاتنا بنحو 6% مسجلاً 1,8 مليار جنيه وذلك نتيجة: I) تراجع مبيعات الألبان بنحو 4% عن توقعاتنا (متأثرة بأحجام المبيعات على الأرجح)؛ II) انخفاض 36% في قطاعي الزراعة و المركزات، الذان تراجعا بنسبة 30% على أساس سنوي و 29% على أساس ربع سنوي؛ III) تراجع مبيعات شركة "أرجو" للصناعات الغذائية بنحو 29% عن توقعاتنا، حيث ارتفعت بنسبة 14% فقط على أساس سنوي مقابل 53% على أساس سنوي في 9 أشهر من 2018 وذلك نتيجة تشغيل قطاع الجبنة البيضاء بكامل طاقاته الإنتاجية.

زيادة العروض الترويجية تقود انخفاض نمو الربحية قبل خصم الإهلاك والاستهلاك والفوائد والضرائب بنسبة 8% على أساس سنوي (أقل من توقعاتنا بنحو 17%)

بلغت الربحية قبل خصم الإهلاك والاستهلاك والفوائد والضرائب لشركة جهينة خلال الربع الرابع 260 مليون جنيه، بارتفاع 8% على أساس سنوي (مقارنة بارتفاع بنسبة 34% في 9 أشهر من 2018) مع انكماش هامش الربحية قبل خصم الإهلاك والاستهلاك والفوائد والضرائب بنحو 60 نقطة أساس على أساس سنوي مسجلاً 15.2% وذلك نتيجة ارتفاع المصروفات الإعلانية نسبة للمبيعات نظرا لقيام الشركة بتدعيم زيادة الأسعار بعروض ترويجية خلال ربع العام بحسب إدارة الشركة. إلا أن زيادة الإنفاق على الحملات الإعلانية قد جاء أعلى من التوقعات وسابقاً للتوقيت الذي توقعنا أن يتم فيه (بداية عام 2019). لذلك جاءت الربحية قبل خصم الإهلاك والاستهلاك والفوائد والضرائب أقل بنحو 17% من هدفنا عند 313 مليون جنيه كما جاء الهامش أقل من توقعاتنا بنحو 2 نقطة مئوية نتيجة لذلك.

تحسن تغطية الفوائد يقود نمو الأرباح الأساسية بنسبة 24%

ارتفع صافي الربح الأساسي لشركة جهينة بنحو 24% على أساس سنوي مسجلاً 93 مليون جنيه، وذلك بدعم من التحسن القوي لمعدل تغطية الفائدة، والذي تغلب على ارتفاع المعدل الفعلي لضريبة الدخل إلى 18% بعدما كان 6% حيث لم يعد قطاع الزبادي معفياً من الضرائب. جاءت الأرباح الأساسية أقل بنحو 38% من توقعاتنا عند 150 مليون جنيه نتيجة مخالفة التكاليف التسويقية للتوقعات ونتيجة تطبيق زيادة معدل ضريبة الدخل في ربع عام سابق عن التوقيت المتوقع.