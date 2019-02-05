كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 05:32 مساءً - أسهل طرق تخلصك من حكة الرأس

يعاني الكثيرون من حكة الرأس بسبب الفطريات أو القشرة أو عوامل أخرى تتعلق بالطقس والحرارة لذلك يمكن تحضير وصفات طبيعية من مكونات متوفرة في كل منزل. وفيما يلي مجموعة من هذه الوصفات، حسب صحيفة تايمز أوف إنديا:

عصير الليمون

عصير الليمون مضاد للميكروبات بشكل طبيعي وله تأثير مضاد للالتهابات أيضًا عندما يطبق على فروة الرأس. فقط اعصري ليمونة كبيرة واحدة، وضعي العصير على فروة رأسك بالتساوي باستخدام كرة قطنية، واتركيه لمدة 10-15 دقيقة، ثم اشطفي رأسك بالماء وكرري ذلك مرة أو مرتين في الأسبوع، وسوف تلاحظي الفرق في وقت قياسي.

صودا الخبز

خذي 2-3 ملاعق طعام من صودا الخبز واصنعي منه عجينة بعد إضافة الماء، ثم ضعيها على فروة رأسك واتركيها لمدة 10-15 دقيقة. صودا الخبز عامل مضاد للجراثيم والفطريات، بالإضافة إلى أنه يساعد في تحييد الأس الهيدروجيني لفروة رأسك.