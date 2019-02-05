كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 05:32 مساءً - أسعار الدواجن اليوم 5 فبراير

أعلنت شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، استقرار أسعار الدواجن البيضاء وكرتونة البيض، خلال تعاملات اليوم الخميس، داخل المزارع والأسواق.

وأكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن سعر كيلو الدواجن بالمزارع بلغ 25 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بـ29 جنيهًا، ويبلغ متوسط سعر كرتونة البيض الأحمر والأبيض 35.50 جنيه في المزارع، وتباع في الأسواق بـ39 و40 جنيهًا.

ويبلغ إنتاج مصر من الثروة الداجنة يمثل نحو 1.6 مليون طن ولا نحتاج سوى من 2 إلى 3% تقريبا من الاستهلاك السنوى، بعدما كانت نسبة احتياجاتنا تمثل 5% سنويا وهذا بعد الطفرة في قطاع الثروة الداجنة.

وسجل سعر طن الذرة الصفراء ارتفع إلى 3900 جنيه، وزاد سعر فول الصويا منذ بداية الأسبوع الجارى إلى 7500 جنيه في الطن مقابل 7350 جنيها بالأسبوع الماضى.