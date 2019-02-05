كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 05:32 مساءً - نائب محافظ بورسعيد: ضخ 462 مليار جنيه للاستثمار بالمحافظة

أكد الدكتور محمد هانى، نائب محافظ بورسعيد، أن المحافظة محظوظة بأنها الأولى فى تطبيق كل ما هو جديد على مستوى الجمهورية ومن ثم فإنها تتمكن من جذب كثير من الاستثمارات.

وأوضح "هانى"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد مرارًا وتكرارًا أن شرق بورسعيد هى أمل التنمية بالبلاد.

وكشف نائب محافظ بورسعيد، عن أكبر التحديات وهى قلة المساحة التى تمتلكها محافظة بورسعيد، لافتًا إلى أنه تم ضخ استثمارات بالمحافظة تصل إلى 462 مليار جنيه.