كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 05:32 مساءً - أنعام محمد على فى لقاء خاص مع الإعلامى محمد الباز.. الليلة

يستضيف الإعلامى محمد الباز مقدم برنامج 90 دقيقة على قناة المحور المخرجة للقديرة انعام محمد على فى حوار خاص عن الفن والعلم والسياسة فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الثﻻثاء.

وتكشف المخرجة الكبيرة انعام محمد على تفاصيل رحلتها الفنية مع الاخراج ونجوم الزمن الجميل وسر تركيزها على قضايا مواجهة اﻻمية وتجديد الخطاب الدينى والتعليم وقضايا اﻻسرة والقضايا الوطنية فى أعمالها الدرامية والسينمائية.

وتتحدث المخرجة انعام محمد على عن حكاياتها مع أشهر أعمالها الدرامية والسينمائية وكواليس عملها مع نجوم الشاشة المصريين وأسرار إبداعتها المحفورة فى قلوب المشاهدين.

كما تكشف المخرجة الكبيرة إنعام محمد على أسباب تراجع القوة الناعمة لمصر فى مواجهة الدراما التركية والهندية المستوردة ورأيها فى أجور الفنانين وغياب الأعمال الوطنية والتاريخية ونصائحها لجيل الشباب المخرجين والفنانين وماذا تمثل لها جائزة الدولة التقديرية فى الفنون ووسام العلوم و الفنون من الطبقة اﻻولى.