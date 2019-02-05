كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 05:32 مساءً - الطقس السيئ يضرب جنوب سيناء ورياح محملة بالأتربة

تشهد محافظة جنوب سيناء اليوم الثلاثاء حالة من الطقس السيئ، حيث تعرضت جميع المدن لانخفاض في درجة الحرارة مع رياح شديدة محملة بالرمال وتلبد سمائها بالغيوم، وأعلن مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة حالة الطوارئ القصوى.

وقال مصدر بمركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة إنه تم إعلان حالة الطوارئ والاستعداد القصوى تحسبا لحدوث لسيول بجميع المدن عقب تعرض المحافظة لحالة من عدم استقرار الطقس.

وأكد المصدر أن جميع الطرق الدولية تعمل بشكل طبيعي كما لم يتم تلقي إخطارا من هيئة الموانئ يفيد بغلق أي من الموانئ البحرية، مشيرا إلى أن الساعات القادمة سوف تشهد حدوث سيول ببعض المناطق بالمحافظة طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأضاف أنه تم الدفع بالمعدات الثقيلة إلى المناطق المتوقع تعرضها لتساقط الأمطار، والمناطق التي تتعرض لحدوث سيول للتدخل السريع، وأهاب جميع المسافرين وقائدي السيارات بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة والسير بالطريق الدولي والطرق الداخلية حفاظا على أرواحهم.