كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 05:32 مساءً - شاهد - أفريل لافين تروي معاناتها مع المرض

أعلنت المغنية الكندية أفريل لافين، عودتها للغناء مجددا بعد ابتعادها عن الساحة الغنائية بسبب رحلاتها الصعبة مع مرض لايم الذي استغرق سنوات، وهو داء ينتج عن الإصابة ببكتيريا البوريليا التي تنتقل للإنسان عن طريق لدغة حشرة القراد، وأحيانا يصاحبه طفح جلدي.

ونشرت "لافين" عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" برومو أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "warrior"، والتي تروي من خلالها كيف حاربت المرض وتغلبت عليه.

ووجهت "لافين" الشكر للأشخاص الذين ساعدوها للعودة للغناء مجددًا، لافتة إلى أن الأغنيات التي كتبتها في الألبوم تحكي عن معاناتها مع المرض، متمنية أن تنجح في بث روح القوة والأمل في نفوس الآخرين.

ومن المقرر طرح ألبوم افريل لافين الجديد Head Above Water يوم 15 فبراير المقبل.



