منها الكدمات.. 7 علامات تدل على إصابتك بتليف الكبد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع

الكبد عضو مهم ومسؤول عن كثير من الوظائف في الجسم، إذ هناك كثير من العادات اليومية التي نفعلها دون أن نشعر، من الممكن أن تسبب بعض المخاطر المتعلقة بصحة الكبد.

لذلك، حرص "لايف ستايل الخليج 365" على تقديم بعض العلامات التي قد تكون مؤشرا قويا على إصابتك بأمراض الكبد، وحال تكرارها يُفضل زيارة الطبيب، بحسب ما جاء في موقع "Bright side" الأمريكي المتعلق بالمنوعات.

1- لون البشرة والعين مائل للاصفرار:

لوجود مادة تسمى "البيليروبين" بنسبة زائدة على الكبد، تظهر كعلامة على الوجه والعين مائلة للاصفرار، ما يدل على وجود بعض المشكلات بالكبد.

2- الشعور الدائم بالإجهاد:

في بعض الأوقات تشعر بالإرهاق والتوتر وعدم القدرة على التركيز، لكن حال استمرار هذا الشعور يُفضل زيارة الطبيب للتأكد من صحة الكبد.

3- حدوث انتفاخ في البطن:

لكن عليك معرفة إذا كان الانتفاخ بسبب الوجبات أم أن هناك مشكلة في الكبد؟

ومشاكل الكبد من الممكن أن تحبس السوائل في المعدة، وبالتالي تؤدي إلى الانتفاخ، وأيضًا تورم في الساقين والكاحلين.

4- نقص الشهية وفقدان الوزن:

نقص الشهية أو فقدانها بشكل ملحوظ دون اتباع رجيم لإنقاص الوزن، من العلامات الدالة على وجود بعض المشكلات في الكبد.

5- حدوث بعض الكدمات في الجسم:

إذا كنت تعاني من مشكلات في الكبد، يتوقف إنتاج البروتين أو يصبح أبطئ، بسبب تجلط الدم في الجسم، وبالتالي سيظهر علامات مثل الكدمات على الجسم دون معرفة السبب.

6- تغير في لون البول:

من أحد المؤشرات الرئيسية، إذ المعتاد أن يكون باللون الأصفر الفاتح، وحال تحوله للون البرتقالي الغامق، يكون بسبب إنتاج البيليروبين الزائد على الكبد والذي يظهر أيضًا في لون البول.

7- الشعور بالحكة في الجسم:

من أحد الأسباب التي تبدو غريبة لدى البعض، ويرجع إلى عدم قدرة الكبد على التخلص من الدهون الزائدة المتواجدة في الجسم، وبالتالي تسبب تلك السموم حدوث حكة في الجلد، خاصة فترة الليل أو عند تعرض جسمك لدرجة حرارة عالية.