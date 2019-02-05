كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 03:59 مساءً - التحفظ على 14 شخصا لاتهامهم بالتنقيب عن الأثار ببني سويف

أمرت النيابة العامة ببني سويف، اليوم الثلاثاء، بالتحفظ على 14 شخصا تم ضبطهم أثناء تنقيبهم عن الأثار بقطعة أرض بمدينة بني سويف الجديدة بينهم مقاول ومهندس وخفيران نظاميان، لحين ورود التحريات، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من آثار بني سويف، لمعاينة قطعة الأرض وإعداد تقرير عاجل عنها.

وضبطت قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف، 14 شخصا بينهم مقاول ومهندس، وخفيران نظاميان، أثناء تنقيبهم عن الآثار بقطعة أرض بمدينة بني سويف الجديدة بشرق النيل، وبحوزتهم جهاز استشعار للكشف عن المعادن وأدوات حفر.

تلقى اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء محمد ضبض مدير مباحث المديرية، يفيد بورود معلومات إلى الرائد أحمد النبوي، رئيس مباحث قسم بني سويف الجديدة، بتنقيب مجموعة من الأشخاص عن الأثار بقطعة أرض بمدينة بني سويف الجديدة، ملك لمقاول.

وبتقنين الإجراءات القانونية تمكنت قوة أمنية ترأسها رئيس مباحث قسم شرطة بني سويف الجديدة بإشراف العميد خالد عبد السلام رئيس مباحث المديرية، حيث تمكنوا من ضبط 14 متهما وبحوزتهم أدوات الحفر عبارة عن جهاز استشعار للكشف عن المعادن، و"عدد 3 فأس وكوريك و4 غلق وكشاف وشاكوش كبير الحجم وعتل حديد وحبل".

وبالمعاينة تبين وجود حفر بعمق 8 أمتار وقطر مترين تقريباً، بقطعة الأرض خاصة بمقاول يدعى "م. ع. إ" 58 سنة، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بقيامهم بالتنقيب عن الآثار بقطعة الأرض بحثاً عن القطع الأثرية، وتبين أن جهاز الاستشعار للكشف عن المعادن يستخدم للكشف عن القطع الأثرية بمكان الحفر.

وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وأمر مدير الأمن بتعيين الحراسة اللازمة على قطعة الأرض، وتم التنسيق بين شرطة السياحة والآثار، واتخاذ إجراءات إنهاء خدمة خفيرين نظاميين ضمن المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة.