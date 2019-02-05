كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 03:59 مساءً - غلق 3 طرق رئيسية بسبب سوء الأحوال الجوية في الوادي الجديد



أغلقت إدارة مرور الوادي الجديد، منذ قليل، 3 طرق رئيسية بنطاق المحافظة، بسبب سوء الأحوال الجوية. جرى إغلاق هذه الطرق لوجود رياح محملة بالأتربة وإعاقة مستوى الرؤية أمام قائدي السيارات، وعلى الفور جرى غلق طريق "الفرافرة - ديرو")، وطريق "الفرافرة - الداخلة"، وطريق "الفرافرة - الواحات البحرية"، بنطاق محافظة الوادي الجديد لوجود رياح محملة بالأتربة.

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