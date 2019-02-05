كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 03:59 مساءً - مدرب التعاون ومهاجم الهلال الأفضل بجولة الدوري السعودي

بيدرو إيمانويل

فاز البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني لفريق التعاون بجائزة أفضل مدرب في الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وهذه هي المرة الثانية التي يفوز فيها بيدرو بتلك الجائزة، المقدمة من رابطة الدوري السعودي، بعد أن نالها في الجولة العاشرة من المسابقة.

ووقع الاختيار على الفرنسي بافتيمبي جوميز، مهاجم نادي الهلال لجائزة أفضل لاعب، في حين ذهبت جائزة الجمهور المثالي لأنصار الهلال.

وجاء تحقيق مانويل لجائزة الأفضل بعد تمكنه من قيادة فريقه للفوز على النصر وصيف الدوري 3 ـ 2.

جوميز جائزة أفضل لاعب بعد أن ساهم في فوز الهلال على الفتح 4 ـ 1 حيث أحرز هدفين.

فيما نالت جماهير الهلال الجائزة للمرة الرابعة خلال الموسم الجاري، بعد الجولتين الثامنة والتاسعة على التوالي، إلى جانب الجولة الثانية عشر.

وسيحصل كل من البرتغالي بيدرو والفرنسي جوميز على جائزة قدرها 10 آلاف ريال، فيما سيمنح الجمهور المثالي درعاً تكريمياً من رابطة الدوري السعودي للمحترفين.