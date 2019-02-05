كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 03:59 مساءً - شاهد - زيزى عادل تنتهى من تسجيل أغنية " الرجالة "



انتهت المطربة زيزى عادل من تسجيل أغنية جديدة لعيد الحب بعنوان " الرجالة " وهى من كلمات نادر صلاح وألحان أحمد البرازيلى وتوزيع أكرم عادل. وحرصت زيزى على التقاط أكثر من صورة أثناء تسجيلها الأغنية. يذكر أن آخر أعمال زيزي عادل، أغنية "ضحكة مصطنعة" كتبتها ولحنتها زيزي عادل، وقام بتوزيعها إيهاب سمير.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد - زيزى عادل تنتهى من تسجيل أغنية " الرجالة " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.