كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 03:59 مساءً - البورصة تربح 14.4 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء

ارتفعت مؤشرات البورصة في ختام التعاملات، اليوم الثلاثاء، وربح رأس المال السوقي للبورصة نحو 14.4 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 812،103 مليار جنيه، بدعم من مشتريات المتعاملين المصريين.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30» بنسبة 2.55 %، وأغلق بنهاية التعاملات عند مستوى 14733 نقطة، وارتفع مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI» لأنشط 50 شـركة مقيدة بالسوق، من ناحية قيمة التداول بنسبة 2.06%، وارتفع إلى مستوى 2356 نقطة.

كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70» بنسبة 0.5%، وصعد إلى مستوى 689.5 نقطة، فيما قفز مؤشر «EGX 100» الأوسع نطاقًا، بمقدار 0.78% مسجلًا 1745.7 نقاط.

وتباينت مؤشرات البورصة في ختام التعاملات أمس الإثنين، وربح رأس المال السوقي للبورصة نحو 1.7 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 797.709 مليار جنيه، بدعم من مشتريات المتعاملين الأجانب.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30» بنسبة 0.86%، وأغلق بنهاية التعاملات عند مستوى 14367 نقطة، وارتفع مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI» لأنشط 50 شـركة مقيدة بالسوق، من ناحية قيمة التداول بنسبة 0.09%، وارتفع إلى مستوى 2301 نقطة.