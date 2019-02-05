كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 03:59 مساءً - بالصور .. براعم 2008 يتألقون في بطولة القاهرة الشتوية باستاد القاهرة

تقرير : زينب النجار

قامت بطولة القاهرة الشتوية باستاد القاهرة يوم 2/2/2019 وقد حضرها جميع فرق نوادي القاهرة براعم 2008 .

يعرف النجاح علي انه ارتفاع الفرد الي ما يسمو إليه، والنجاح هو أجمل ما يمكن أن يجنيه الانسان بعد أي مجهود يبذله، وتعتبر كلا من العزيمة والاصرار أحدي اساسيات النجاح، فبدونها لا يمكن للمرء الصبر والمثابرة من اجل الوصول الي مبتغاه .

وهذا ما وجدناه في بطولة القاهرة الشتويه للسباحة .

وكان من ضمن هذه البراعم الجميلة ابطال نادي طلائع الجيش فريق 2008 .

بقيادة القائد والكابتن محمد بيومي

والكباتن الافاضل احمد العربي

كابتن عبدالرحمن الشاذلي

كابتن أحمد اسامة

ولقد اثبتوا لنا مهارات البراعم الصغيرة التي أستطاعت أن تثبت للجمهور والاتحاد المصري للسباحة معني العزيمة والاصرار والنجاح والصبر والثقة بالنفس والاخلاق الجميلة والتعاون. رغم صغر سنهم أظهروا أنهم أبطال حققيين لا يوجد خوف أو رهبة بداخلهم في تحقيق النجاح.

وذلك بفضل الكباتن الرائعين الذين زرعوا الاصرار والعزيمة والحب بداخل البراعم الصغيرة

فلكم كل الشكر والتحيةعلي جهودكم القيمة.

شكرا لجميع كابتن وقيادات نادي طلائع الجيش.

علي تعليم أسرار النجاح والثقة بالنفس والعزيمة

شكرا لصناعة الأبطال

شكرا للمقدم /عمرو درويش والمدير الفني لفرق السباحة كابتن /هيثم صبري والكابتن /محمد بيومي

والكباتن الصاعدين /عبدالرحمن الشاذلي

كابتن /أحمد اسامة كابتن/أحمد العربي

وتحية لابطال وفراشات نادي طلائع الجيش وبالتوفيق دائما.