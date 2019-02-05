كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 03:59 مساءً - "المركزي": ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لـ 42.62 مليار دولار بنهاية يناير

طارق عامر - محافظ البنك المركزي المصري

كتب: طارق بكار أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع صافى الاحتياطيات الدولية ليصل إلى 42616.8 مليون دولار أمريكي في نهاية يناير 2019. ووافق صندوق النقد الدولي، امس الإثنين على المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري. وتتيح الموافقة على المراجعة حصول مصر على 2 مليار دولار، سيتم تحويلها لمصر بحسب ما أعلنه وزير المالية الدكتور محمد معيط، أمس.

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