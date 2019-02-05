كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 03:59 مساءً - تعيين طارق منير رئيساً تنفيذياً لشركة ديزر "Deezer" العالمية

أعلنت شركة ديزرDeezer العالمية الرائدة في تقديم خدمات الاستماع إلى الموسيقى عن انضمام طارق منير إلى فريق عمل الشركة وذلك بدايةً من أول إبريل المقبل كمدير تنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وتركيا.

يتولى منير بحكم منصبه الجديد مسئولية تنمية وتطوير أعمال ديزرDeezer التجارية والإعلانية مع الشركات المختلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، وسوف يعمل جنباً إلى جنب مع فريق العمل العالمى المسئول عن التسويق والمحتوى لإضفاء الحيوية على استراتيجية ديزر Deezer على المستوى الإقليمى والمحلى.

وفى هذا السياق علق هانس-هولجر ألبريخت المدير التنفيذي لديزرDeezer العالمية، على هذا قائلا: "سعدت كثيراً بانضمام طارق منير الى فريق ديزر Deezer، ومتحمسين لتوليه هذا المنصب وقيادته للتوسع الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونسعى للاستفادة من خبرته الواسعة في مجال الترفيه وما لديه من فهم

لآليات وعوامل النمو بالأسواق الإقليمية".

ولقد إنضم طارق للعمل مع ديزرDeezer بعد قضاء ثمانى سنوات بشركة تيرنر Turner، وهي شركة دولية للإعلام الإذاعي، حيث عمل على تطوير الأعمال التجارية لشركة تيرنر Turner في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا واليونان وقبرص، ولعب دورا أساسيا في تطوير العلاقات مع شركات الاتصالات وشركاء تجاريين آخرين، فضلاً عن بناء أعمال "مبيعات إعلانية مجانية" في ظل بيئة صعبة وتنافسية.

كما يمتلك طارق منير خبرة كبيرة وباع طويل في مجال الترفيه. فقبل العمل فىتيرنر Turner، نجح في إنتاج العديد من الإعلانات التجارية والرسوم المتحركة.

وكذلك عمل كمقدم برامج تلفزيونية مثل: Survivor وMiddle East وهي الخبرات التي أهلته لتولي مهام منصبه الجديد عن جدارة واستحقاق.

والجدير بالذكر، انه تم إطلاق خدمات ديزر Deezer في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أكتوبر 2018، كما ستفتتح شركة ديزر Deezer قريباً مكتبًا في دبي خلال الربع الأول من عام 2019 ليكون بمثابة مركز رئيسي لعملها في المنطقة. وتقوم الشركة حالياً باختيار فريق العمل المحلى لشغل وظائف فى أقسام التسويق والتواصل وتطوير الأعمال، إلى جانب فريق العمل الخاص بادارة التعاملات الخاصة

بصناعة المحتوى والمحتوى التحريري المحلي.

تطبيق ديزر Deezer متاح في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يمكن استخدام التطبيق باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية بالإضافة إلى عدد من اللغات الأخرى، ويقدم محتوى حصري من مجموعة الموسيقى الخاصة بشركة روتانا، بالإضافة إلى مزيج مبتكر من المحتوى المحلي والعالمي في المنطقة.

يمكن للمستخدمين الجدد تجربة الخدمة مجانًا لمدة 15 يومًا قابلة للتجديد لمدة ثلاثون

يوماً أخرى من خلال الاشتراك في الخدمة باستخدام بطاقات ائتمانية سارية.